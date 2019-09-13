"Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее

Новости Украины:Супруга Владимира Зеленского побывала на ежегодной встречи Ялтинской Европейской стратегии.

Первая леди Украины Елена Зеленская намерена заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой спорта.

Об этом она рассказала молодым лидерам, которые были приглашены на ежегодный форум YES.

Зеленская отметила, что она планирует выбрать для себя те гуманитарные миссии, которые ей близки.

Сейчас работа первой леди направлена на здоровье будущих поколений, а именно на уровень школьного питания, физического воспитания и активности детей. В планах - сотрудничество с профильными министерствами и организациями.

Молодежь поинтересовалась, советуется ли новый президент Украины с женой в важных решениях и рабочих вопросах, а также задали вопрос соглашается ли Зеленская с утверждением, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина.

Она отметила, что всегда старается поддерживать мужа во всех его начинаниях и назвала его не только любимым человеком, но и лучшим другом.