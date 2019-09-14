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Шутка наполовину: послы США сравнили "комика Зеленского" с Трампом

Шутка наполовину: послы США сравнили "комика Зеленского" с Трампом
07:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: YES © 2019

Новости Украины:Бывшие американские послы на форуме YES оценили Владимира Зеленского в контексте комика и президента, сравнив его с Трампом.

На форуме YES (Ялтинская европейская стратегия) в Киеве ряд бывших американских послов заявили, что президент Украины Владимир Зеленский, бывший комик, более серьезный, чем президент США Дональд Трамп.

Об этом рассказал американский журналист, корреспондент Foreign Policy и The Tablet Владислав Давидзон, пишет Громадське.

"Мне сегодня сказали трое бывших американских послов, я не скажу кто и какая страна или международная организация, что украинский комик гораздо более серьезный президент, чем наш Трамп", - сказал он.

Журналист добавил, что если это и была шутка, то только наполовину.

"Они (послы - ред.) сказали, что Зеленский более серьезный политик и более ответственно относится к своей работе, чем Трамп", - отметил Давидзон.

"Мы надеемся, что он будет хорошим президентом и у него будет хорошая команда", - резюмировал журналист.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прекрасных отношениях с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время запланированной встречи на полях Генассамблеи ООН обсудят стабилизацию ситуации на Донбассе и прекращение войны. 

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США, ЄС, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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