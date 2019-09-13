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Рецепт для Донбасса: Трамп и Зеленский обсудят оккупированные территории

Рецепт для Донбасса: Трамп и Зеленский обсудят оккупированные территории
15:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Александр Данилюк назвал США важным стратегическим партнером Украины в оборонительной сфере.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время запланированной встречи на полях Генассамблеи ООН обсудят стабилизацию ситуации на Донбассе и прекращение войны. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил журналистам в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"Для нас США является стратегическим партнером. Они поддерживают Украину в реформах, в усилении сектора обороны и безопасности. США являются одним из важнейших партнеров для Украины. Вопросы стабилизации (ситуации) на востоке Украины, прекращения войны будут обсуждаться нашими президентами", - заявил он.

Данилюк заметил, что ожидает продуктивной встречи" президентов Украины и США.

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"Мы обсудим перечень вопросов, важных для нашего двустороннего сотрудничества. Работа и так идет, но президенты должны встретиться, чтобы дать новый толчок для этого сотрудничества и, возможно, это даст толчок в других вопросах", - подчеркнул Данилюк.

Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

12 сентября временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Трамп и Зеленский должны встретиться на полях Генассамблеи ООН.

Тейлор также добавил, что дата проведения полноценной встречи президентов Украины и США в Белом доме еще не определена.

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Встреча, Дональд Трамп, Александр Данилюк, Владимир Зеленский.
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