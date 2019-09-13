Тейлор о телефонных разговорах Зеленского и Путина: "Это хорошее дело"

Новости Украины:Тейлор: Разговоры Зеленского с Путиным приносят положительные результаты.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор считает, что диалог президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина способствует достижению положительных результатов.

Об этом Тейлор сказал журналистам.

”Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского, и не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко. И я считаю, что это хорошее дело, что президент Украины и президент России говорят между собой, и есть определенный прогресс”, - заявил Тейлор.

”Зеленский достиг великой победы благодаря возвращению тех пленников. Итак, я считаю, что есть потенциал для хороших вещей, которые появятся в результате диалога, диалога между Зеленским и Путиным”, - заявил Тейлор.

Напоминаем, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.