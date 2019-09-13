Зеленский рассказал о своих взаимоотношениях с Трампом

Новости Украины:Глава Украины сообщил, что у него с американским лидером прекрасные отношения и поблагодарил его за постоянную поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прекрасных отношениях с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Об этом Зеленский сообщил в ходе 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, я хочу поблагодарить США за постоянную поддержку Украины, нашего суверенитета, нашей территориальной целостности. И при этом, что касается наших отношений именно с президентом Трампом, - я ему благодарен, у нас было несколько разговоров. В целом все очень хорошо. Он меня постоянно поздравлял с победами", - сказал он.

"У нас прекрасные отношения с США, потому что теперь вместо запланированных 250 млн долларов (помощи США Украине в сфере безопасности и обороны - ред) у нас будет 140 млн и 250 млн долларов", - отметил глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что отношения между Украиной и США развиваются в "правильном направлении".

"У нас сейчас очень правильные отношения с нашим стратегическим партнером США, и я благодарен им за помощь", - подчеркнул президент Украины.

12 сентября в Государственном департаменте США заявили, что согласились выделить задержанную помощь в сфере безопасности для Украины.

"Государственный департамент США разрешил выделить помощь в сфере безопасности для Украины в размере 141,5 млн долларов, в том числе средства на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов из Департамента обороны, которые были противоречиво задержаны администрацией Трампа, похоже, тоже определены для одобрения", - отмечает издание Defense News.