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Зеленский проследит за Терентьевым в период перезапуска АМКУ

Зеленский проследит за Терентьевым в период перезапуска АМКУ
11:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: YES © 2019

Новости Бизнеса:Антимонопольный комитет Украины будет перезапущен при действующем его главе Юрие Терентьеве.

Нынешний глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев, назначенный на эту должность в мае 2015 года, сохранит эту должность, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на 16 конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве в пятницу.

"Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже сменили замов. Посмотрим, как работает глава АМК", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что монополия, рейдерство и контрабанда должны стать словами архаизмами в Украине.

С момента президентских выборов Зеленский сменил четырех госуполномоченных АМКУ, в том числе назначил на должность первого замглавы комитета доцента кафедры правового регулирования экономики Криворожского национального экономического университета им.Гетьмана Ирину Копайгору.

Еще одна должность госуполномоченного комитета вакантна в связи с назначением Светланы Панатиотиди замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Свои должности госуполномоченных АМКУ сохранили Мария Процишен и Нина Сидоренко, являющаяся также заместителем главы ведомства, которые были назначены на них чуть позже прихода в комитет Терентьева.

Как сообщалось, АМКУ 5 сентября этого года впервые принял решение о принудительном разделении крупной группы компаний – азотного бизнеса Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа за злоупотребление монопольным положением, наложив также штраф в 107 млн грн.

Владимир Зеленский на форуме YES заявил, что уверен, что олигархи услышат его призыв работать по новым правилам открытого рынка без монополизма, в противном случае будут предприняты другие попытки добиться этого.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что миротворцы на Донбассе могут быть развернуты только на украинско-российской государственной границе, при этом осторожен в этом вопросе, поскольку не желает реализации сценария Абхазии или Приднестровья в украинском регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES подчеркивал, что необходимо завершить войну и вернуть все свои территории дипломатическим путём.

Освобожденный на минувшей неделе из заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов на форуме YES заявил, что надеется, что украинская власть сделает все для того, чтобы максимально быстро добиться освобождения оставшихся в заключении сограждан.

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Все по теме:

АМКУ, ЄС, Антимонопольный комитет, Виктор Пинчук, Владимир Зеленский, Юрий Терентьев.
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