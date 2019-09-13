Госдеп США выделит задержанную военную помощь для Украины

Новости мира:Госдепартамент США разрешил выделить военную помощь для Украины.

В Государственном департаменте США заявляют, что согласились выделить задержанную помощь в сфере безопасности для Украины.

Об этом сообщает издание Defense News.

”Государственный департамент США разрешил выделить помощь в сфере безопасности для Украины в размере 141,5 млн долларов, в том числе средства на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов из Департамента обороны, которые были противоречиво задержаны администрацией Трампа, похоже, тоже определены для одобрения”, - утверждает издание.

В частности, помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер объявил, что Конгресс был уведомлен об этом финансировании поздно вечером в среду. Эти средства можно использовать после того, как пройдет 15 дней после уведомления Конгресса, если не появится возражений в Конгрессе.

”Государственный департамент осуществил оценки дальнейших возможностей в отношении зарубежного военного финансирования и дополнительных возможностей в целях противодействия российской агрессии”, - заявил Купер.

”Мы также поддерживаем уничтожение обычных видов вооружения, ограничение и хранение оружия. Следовательно, существует широкий круг помощи по вопросам безопасности, которую мы обозначили и определили для Украины”, - добавил он.

”Я предполагаю, что будут дальнейшие извещения, но вчера мы смогли осуществить всю эту работу с документами и довести это до Конгресса”, - отметил Купер.