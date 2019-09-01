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Воскресенье, 01.09.2019
Данилюк: США не уменьшат, а увеличат военную помощь Украине
Данилюк: США не уменьшат, а увеличат военную помощь Украине
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Данилюк: США не уменьшат, а увеличат военную помощь Украине

Данилюк: США не уменьшат, а увеличат военную помощь Украине
10:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СНБО

Новости Украины:Глава СНБО Данилюк уверен, что США не уменьшат военную помощь Украине.

Вашингтон не уменьшит военную финансовую помощь Киеву, а, возможно, даже ее увеличит.

Об этом сообщил собственному корреспонденту Укринформа в Варшаве секретарь СНБО Александр Данилюк, комментируя появление несколько дней назад в американском издании Politico информации о поручении президента США Дональда Трампа пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

"Сейчас США анализируют эффективность своей военной финансовой помощи по всем сферам. Я думаю, что этот вопрос возник именно в этом контексте. Насколько военная поддержка Украины соответствует интересам США? Она есть в прямых интересах США. Поэтому я уверен, что эта поддержка не только сохранится, но мы можем говорить о ее увеличении", - констатировал Данилюк.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос во время встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

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Секретарь СНБО также обратил внимание, что эта информация была трактовкой издания Politico, а не прямой цитатой президента Трампа.

Как информировало Politico, президент США Дональд Трамп в разговорах с помощниками предложил проверку Инициативы безопасной помощи Украине (Ukraine security assistance initiative), и это может временно заморозить освоение предусмотренных бюджетом США на этот год средств.

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Украина, Польша, СНБО, Александр Данилюк, Внешняя политика.
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