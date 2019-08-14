Квартал 95 впервые сделал пародию на президента Зеленского (Видео)

Во время концерта в Одессе Студия "Квартал 95" показала первые шутки о своем бывшем лидере, а ныне Президенте Украины Владимире Зеленском, сообщает УНН. Шутка "зацепила" не только Главу государства, но и главу Офиса Президента Украины Андрея Богдана. Во время концерта прозвучала песня, в которой в преувеличенной манере описывалась рабочее взаимодействие Зеленского и Богдана. Также политикам вспомнили шаурму. Песня сопровождалась демонстрацией видеоряда из реальных фото Президента и главы ОП, а также смонтированными фотографиями с детства Президента и со времен его творческой карьеры. Андрей Богдан отреагировал на шутку. Он разместил у себя на странице видео и написал: "Вот она слава!". Также во время концерта была представлена пародия на Владимира Зеленского в исполнении комика Юрия Великого.