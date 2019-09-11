Гончарук: Угроз под Калиновкой - нет

Новости Украины:Алексей Гончарук сделал заявление, что никаких угроз для людей в результате пожара вблизи Калиновки не существует.

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших в результате возгорания вблизи пгт Калиновка на Винниччине, нет.Об этом он заявил на брифинге.

"Все необходимые службы были подняты сразу по тревоге. Насколько я знаю, по состоянию на буквально на 30 минут угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших нет. Ситуация локализована и абсолютно под контролем", - отметил Гончарук.

Глава правительства также отметил, что есть вопросы задымление возле Калиновки, но подробнее о ситуации будет известно позже.

Одновременно он подчеркнул, что “оснований переживать нет”.

Как сообщалось, ранее Минобороны проинформировало, что на участке подрыва неразорванных боеприпасов технической территории базы хранения вблизи пгт Калиновка в Винницкой области в зоне задымления зафиксированы шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее для дальнейшей утилизации.

По состоянию на 13:00 очаги возгорания на участке подрыва неразорванных боеприпасов ликвидирована.