В Калиновке дымит склад Минобороны Украины

Новости Украины:На территорий склада боеприпасов в Калиновке произошло несколько взрывов и задымлении арсенала.

На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло 4 взрыва. Пострадавших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства, передает "Громадське".

"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы", - сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.

Ранее пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли 26 сентября 2017 года. Тогда пострадали два человека.