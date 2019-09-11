В Калиновке дымит склад Минобороны Украины

На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло 4 взрыва. Пострадавших нет.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства, передает "Громадське".
"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы", - сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.
Ранее пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли 26 сентября 2017 года. Тогда пострадали два человека.