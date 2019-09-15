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Гончарук: Налоги нужно постепенно уменьшать

Гончарук: Налоги нужно постепенно уменьшать
15:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Правительство планирует в следующем году постепенно уменьшать налоги.

Кабинет министров Украины планирует в следующем году постепенно уменьшать налоги и сделать их равными для всех плательщиков.

Об этом сегодня на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя проект Госбюджета-2020.

"Мы хотим как можно более эффективно расходовать каждую копейку налогоплательщика. Это правительство не намерено повышать налоги для того, чтобы наращивать доходы, это неправильный путь. Налоги нужно постепенно уменьшать, но делать их равными для всех, поскольку неправильно, когда налоги высокие, а платит их незначительная часть бизнеса. Это очень несправедливо. Мы точно должны от этого отойти", - отметил Гончарук.

По словам премьер-министра, правительство намерено собирать меньше налогов и более эффективно их тратить.

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Напомним, Кабинет министров Украины сегодня подаст в ВР проект Государственного бюджета на 2020 год.

Также правительство в течение следующих двух недель планирует подать на рассмотрение парламента Программу деятельности, которая описывает все запланированные к реализации реформы.

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Госбюджет, Налоги, Кабмин, Алексей Гончарук.
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