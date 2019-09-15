Премьер наградил победителей финальной части отбора “Игр непокоренных”

Новости Украины:Алексей Гончарук наградил победителей отбора Invictus Games 2020.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук наградил победителей финальной части отбора сборной Украины, которая будет принимать участие в Международных Invictus Games 2020, которые будут проходить в мае в Гааге (Нидерланды).

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Для меня огромная честь быть здесь присутствующим, чтобы поздравить людей, которые очень ответственно подошли в очень ответственный для страны момент, чтобы защитить нашу землю. Для нас это невероятно важно и мы в правительстве будем стараться качественно работать для того, чтобы вам было проще», - отметил Гончарук обращаясь к участникам соревнований.

«Всего в четырех видах спорта на киевском стадионе «Пионер» соревновались более 200 участников - украинские ветераны и военнослужащие, которые получили ранения, заболели или были травмированы, выполняя свои служебные обязанности в зоне боевых действий», - рассказала Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

Напоминаем, Украину на соревнованиях "Игры Непокоренных 2020", которые пройдут в мае 2020 года по Нидерландах, будут представлять 20 ветеранов и военнослужащих с боевыми ранениями. Национальную сборную Украины сформировали 14 сентября в Киеве по результатам спортивного турнира.