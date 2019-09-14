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Зеленский открыл национальные "Игры Непокоренных" (Видео)

Зеленский открыл национальные "Игры Непокоренных" (Видео)
11:20 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости спорта:Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии национальных соревнований "Игры Непокоренных".

Выступление Главы государства началось объявлением ним минуты молчания в память о погибших украинских бойцах , передает УНН.

После этого он поздравил участников национальных "Игр Непокоренных".

Церемония открытия:

Зеленский ко Дню украинского кино: Создадим украинское кино вместе!

"Я хочу, чтобы вы и в дальнейшем имели возможность прямого общения со мной и членами команды Президента. Я поздравляю всех участников, желаю удачных соревнований, всем - победы. Пусть сбудется мечта всех, кто хочет попасть в национальную сборную Украины. И пусть в 2020 году в Нидерландах наша, именно наша национальная команда вновь удивит весь мир своим характером, своей несокрушимостью, своим результатом", - отметил Зеленский.

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Президент Украины, Владимир Зеленский, игры непокоренных, Новости Зеленского, Президент Зеленский.
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