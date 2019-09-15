В партии "Слуга народа" назвали сроки решения вопроса о децентрализации

Новости Украины:Александр Корниенко анонсировал сроки проведения местных выборов и завершения децентрализации.

Первый заместитель председателя "Слуги народа" Александр Корниенко очертил примерные сроки проведения местных выборов.

Об этом он рассказал в интервью изданию "ЛБ".

Отвечая на вопрос, смогут ли состояться выборы мэра Киева после принятия закона "О столице", Корниенко назвал это логичным, но выразил неуверенность, что это случится сразу.

Также он отметил, что в партии видят логику общей децентрализации, которая вероятно завершится первыми местными выборами.

По мнению зампредседателя "Слуги народа" процесс децентрализации должен завершиться уже этой весной, а после этого можно проводить выборы.

Также Корниенко ответил на вопрос, почему в Раде начали заниматься укреплением министерств, не закончив децентрализацию, особенно профильного Минрегиона.

"Одно другого не исключает", - заявил Корниенко.

Он подчеркнул, что децентрализация имеет хорошее наследие, по которому новая Рада много общалась с предыдущей властью.