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Новый закон о столице может поставить крест на должности главы КГГА

Новый закон о столице может поставить крест на должности главы КГГА
13:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:По мнению депутата от "Слуги народа", в Украине вскоре могут исчезнуть должности главы ОГА.

Заместитель главы фракции "Слуга народа", в Киевском горсовете, Александр Корниенко говорит, что новая редакция закона о столице устранит  должность главы КГГА. Об этом пишет издание "ЛБ". Он также поделился мнением, что в стране вскоре может появиться институт префектов. А старые - добры руководители ОГА, уйдут в историю.

"Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА", - заявил он.

Кроме этого, коментируя ситуацию вокруг увольнения Кличко, Корниенко заявили, что это решение президента Украины.

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Законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" был подан в парламент 13 сентября. Пока текст проекта не обнародован, а голосование за документ может пройти в Раде до 8 декабря.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, "Слуга народа", Александр Корниенко.
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