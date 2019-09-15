Гончарук анонсировал сокращение расходов на финансирование госаппарата

Новости Бизнеса:Кабмин планирует в следующем году существенно сократить расходы на государство.

Кабинет министров Украины планирует в следующем году существенно сократить расходы на государство.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"2020 год должен стать годом, когда мы будем серьезно резать и уменьшать расходы на государство. Делать его более эффективным", - сказал он.

Гончарук отметил, что правительство планирует уменьшать расходы на обслуживание государственного аппарата.

"Делать его более эффективным. Мы видим определенное пространство для работы. Мы тратим много государственных денег неэффективно", - подчеркнул премьер-министр.

В то же время он отметил, что за две недели невозможно отразить в госбюджете все идеи по поводу сокращения государственных расходов.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует в следующем году постепенно уменьшать налоги и сделать их равными для всех плательщиков.

Также правительство Украины в течение следующих двух недель планирует подать на рассмотрение парламента Программу деятельности, которая описывает все запланированные к реализации реформы.