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Госбюджет-2020: Минфин значительно сократило план поступления средств от приватизации

Госбюджет-2020: Минфин значительно сократило план поступления средств от приватизации
15:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Минфин считает реальным получить от приватизации 5 млрд грн в 2020 году.

Министерство финансов сократило план поступления в государственный бюджет доходов от приватизации, заложив в проекте госбюджета на 2020 год 5 млрд грн доходов по этой статье против 17 млрд грн в госбюджете на 2019-й.

"Прогноз финансирования госбюджета 2020 года через поступления от приватизации госимущества приведен к реально возможным 5 млрд грн, исходя из подготовки объектов", - сообщило министерство в пресс-релизе, распространенном в воскресенье.

В ходе пресс-брифинга в воскресенье премьер-министр Алексей Гончарук заявил: "Мы вскоре планируем изменить руководство Фонда государственного имущества".

Новое руководство должно будет в течение двух недель представить свои прогнозы относительно приватизации, отметил он.

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Как сообщалось, госбюджет 2019 года предусматривал поступления от приватизации в 17 млрд грн, однако выполнение этой статьи доходов крайне низкое из-за заблокированных конкурсов "большой приватизации". В 2018 году вместо запланированных 21,3 млрд грн от приватизации в госбюджет поступили только доходы от малой приватизации в размере 202,9 млн грн.

Согласно госбюджету-2017, приватизация должна была принести 17,1 млрд грн, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа "СКМ" Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

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Приватизация, Госбюджет, Минфин, Алексей Гончарук.
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