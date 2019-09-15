Госбюджет-2020: украинцам обещают повысить "минималку" уже с 1 января

Новости Бизнеса:Минимальная зарплата в проекте бюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривни.

Минимальная зарплата в проекте государственного бюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривни.

Об этом рассказала в воскресенье на брифинге министр финансов Оксана Маркарова.

"Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет, увеличивается на 550 гривень и составит по состоянию на 1 января 2020 года 4723 гривни", - сказала Маркарова.

Ранее Маркарова сообщила, что украинское правительство планирует в следующем году привлечь около 380 млрд грн заимствований.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует в следующем году постепенно уменьшать налоги и сделать их равными для всех плательщиков.

Также Кабмин планирует существенно сократить расходы на государство.