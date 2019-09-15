Сколько Украина позаимствует в следующем году: Маркарова озвучила сумму

Новости Бизнеса:Правительство планирует в следующем году позаимствовать около 380 млрд грн.

Украинское правительство планирует в следующем году привлечь около 380 млрд грн заимствований.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова сегодня в ходе брифинга после заседания правительства.

"Мы планируем около 380 млрд грн заимствований. Преимущественно надеемся, что это будут в том числе заимствования от наших официальных кредиторов", - сказала Маркарова.

По ее словам, долговые платежи в следующем году составят 438 млрд грн.

Маркарова также уточнила, что текущий проект государственного бюджета Украины на 2020 год построен на действующем макроэкономическом прогнозе с валютным курсом 28,2 грн за доллар.

"Курс доллара указан в макропрогнозе. Макропрогноз утвержден в мае этого года, находится он на сайте, публичный. В нем внутри курс доллара в следующем году - 28,2. И это тот курс, на котором пока строится этот бюджет", - сказала глава Минфина.

Напомним, Министерство финансов сократило план поступления в государственный бюджет доходов от приватизации, заложив в проекте госбюджета на 2020 год 5 млрд грн доходов по этой статье против 17 млрд грн в госбюджете на 2019-й.