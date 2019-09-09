Кабмин ищет IT-специалистов: Дубилет назвал требования к кандидатам

Новости Украины:Правительство ищет специалистов в сфере IT.

Кабинет министров ищет специалистов разного уровня в сфере информационных технологий.

Об этом министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

"У нас в Кабмине сейчас появятся много айтишных вакансий всех уровней", - написал Дубилет.

В частности, предлагаются вакансии руководителей государственных предприятий или проектов, бизнес-аналитиков, специалистов по базам данных, специалистов по кибербезопасности.

"Если вам интересно попробовать принять участие в нашем невероятном приключении по перестройке Кабмина, отправьте своё резюме и краткое сопроводительное письмо на [email protected] Если вы не айтишник и все же хотите присоединиться к нам на другие направления - пишите письмо на этот емейл", - пригласил член правительства.

Напомним, Государственное бюро расследований объявило конкурс на занятие 154 должностей оперативников в территориальные управления Бюро.