Нефедов рассказал о блоке международного сотрудничества "Новая таможня"

Новости Бизнеса:Украина налаживает сотрудничество с Китаем и Польшей в строительстве новой таможни.

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов встретился с представителями польской и китайской таможенных служб и обсудил дальнейшее сотрудничество.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я хочу рассказать о блоке международного сотрудничества "Новая таможня". Что в первую очередь интересует нас: аудит границы с польскими коллегами и работы по апгрейду инфраструктуры и новых пунктов пересечения границы, обмен таможенной информацией (для понимания, китайцы за год ответили всего 9 запросов), создание механизма добровольного уведомления о таможенных нарушениях, присоединение к Меморандуму относительно контейнерного поезда Китай-Словакия, который бы очень разгрузил западный рубеж", - написал Нефедов.

Он отметил, что коллеги из Польши и Китая положительно относятся к таким вопросам.

"Осталось самое легкое - взять и сделать. Почему это не было сделано раньше - большой вопрос. Приводились конкретные примеры ошибок и возможного саботажа с нашей стороны. Поэтому будем постепенно восстанавливать доверие", - отметил Нефедов.