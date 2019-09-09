ГБР набирает оперативников в территориальные управления: объявлен конкурс

Новости Украины:ГБР объявило конкурс на полторы сотни оперативников в теруправления.

Государственное бюро расследований объявило конкурс на занятие 154 должностей оперативников в территориальные управления Бюро, сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Мы продолжаем формировать собственные оперативные подразделения. Сегодня объявляем конкурс на 154 должности оперативников в теруправления ГБР", - написал он в своем Телеграм-канале в понедельник.

Труба выразил надежду на то, что в каждое территориальное правление ГБР – Киев, Краматорск, Львов, Мелитополь, Николаев и Хмельницкий – удастся набрать профессиональных и добропорядочных оперативников.

"От качества работы на местах зависит наш совместный успех как нового правоохранительного органа", - подчеркнул директор Бюро.