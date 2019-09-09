В ГБР назвали "популярные" направления коррупции

Новости Украины:В ГБР почти 3 тыс. производств относительно преступлений сфере служебной деятельности и коррупции.

За семь месяцев работы в Государственном бюро расследований находится 2670 производств о преступлениях в сфере служебной деятельности и коррупции, сообщил директор ГБР Роман Труба.

"За семь месяцев работы в ГБР 2670 производств о преступлениях в сфере служебной деятельности и коррупции: в 165 - сообщено о подозрении, 149 - направлены в суд, 6 обвинительных приговоров. Это различные преступления", - написал Труба в своей колонке на сайте "Украинская правда" в понедельник.

По его словам, расследование основного массива коррупционных преступлений приходится на ГБР и отдельно выделил коррупцию на таможнях.

"Отдельная категория - коррупция на таможнях. В ГБР около ста производств в отношении сотрудников Государственной таможенной службы в Украине. В 14-ти - сообщено о подозрении. Восемь - уже в суде", - отметил Труба.

Напомним, подполковник Лисичанского пограничного отряда Государственной пограничной службы 8 сентября был задержан следователями Краматорского территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) на получении взятки, сумму которой была оценена в 71 тысячи гривень.

Кроме этого, правоохранители задержали начальника Полтавской таможни при получении неправомерной выгоды в размере 4 тыс. долларов.