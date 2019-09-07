Задержан начальник Полтавской таможни, курировавший незаконные схемы "растаможки"

Новости Украины:Правоохранители задержали начальника Полтавской таможни при получении взятки.

Правоохранители задержали начальника Полтавской таможни при получении неправомерной выгоды в размере 4 тыс. долларов.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, правоохранители длительное время документировали противоправную деятельность должностных лиц Полтавской таможни.

"Последние наладили схему, по которой субъекты хозяйствования за определенное вознаграждение получали возможность растаможить товары по минимальной ставке. Во время процессуальных мероприятий была установлена причастность к коррупционной деятельности должностных лиц руководящего звена Полтавской таможни", - говорится в сообщении.



Сегодня в Киеве после получения 4 тыс. долларов неправомерной выгоды непосредственно был задержан организатор схемы - начальник таможни. "Указанные средства чиновник получил за растаможивание 10 контейнеров. А именно, за определение необходимой ставки пошлины и соответствующего кода классификации товара, чтобы в дальнейшем обойти систему рисков и беспрепятственно пройти все необходимые таможенные процедуры по ускоренной процедуре", - сообщили в полиции.

Проводятся следственные действия, процессуальный статус других участников схемы будет определен в ходе досудебного расследования.