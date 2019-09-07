ГБР опубликовало график допросов Порошенко

Новости Украины:Пресс-секретарь ГБР: Порошенко является фигурантом 13 уголовных производств.

Государственном бюро расследований обнародовали график допросов экс-президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила журналистам, что Порошенко будут вызывать в ГБР на 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября. Также она не уточнила, по какому именно делу Порошенко был вызван сегодня на допрос, заявив, что он является фигурантом 13 уголовных производств в ГБР.

В свою очередь адвокат Игорь Головань заявил, что Порошенко вызвали на допрос по заявлению судей Окружного административного суда Киева о возможном вмешательстве экс-президента в их деятельность.

Напоминаем, сегодня, 6 сентября, директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале написал, что Порошенко не явился на допрос по делу о возможном вмешательстве в работу судей Окружного административного суда Киева. Адвокат Головань пояснил, что Порошенко не пришел на допрос, поскольку ему поздно прислали повестку.