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Пятница, 06.09.2019
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Порошенко вновь не пришел на допрос в ГБР

Порошенко вновь не пришел на допрос в ГБР
10:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Бывший президент Петр Порошенко второй раз за неделю проигнорировал вызов Госбюро расследований для дачи показаний.

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко в пятницу не прибыл в Государственное бюро расследований (ГБР) для допроса, сообщил директор ГБР Роман Труба.

"…пятый президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР. Кстати, направлять повестки теперь стало проще - мы делаем это через Аппарат Верховной Рады Украины", - написал Труба в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в пятницу следователи хотели получить показания Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Труба: Порошенко ипользует работу в Раде в качестве причины неявок в ГБР

"Игнорирование допросов с использованием сомнительных причин - сценарий не очень эффективный как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту. Тем более, когда ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020", - отметил директор ГБР.

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Украина, Прокуратура, Петр Порошенко, ГБР, Роман Труба.
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