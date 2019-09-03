Труба: Порошенко ипользует работу в Раде в качестве причины неявок в ГБР

Новости Украины:Директор ГБР Роман Труба заявил, что Петр Порошенко использует статус народного депутата в качестве причины неявки на допрос в ГБР.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не исключает, что экс-президент Украины Петр Порошенко будет использовать свой статус народного депутата и работу в сессионном зале Верховной Рады в качестве причины для неявки на допросы в ГБР. Об этом Труба написал в Telegram.

"Итак, Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале. Не исключаю, что такая аргументация будет использоваться теперь как клише при следующих неявках на следственные действия в ГБР", - отметил Труба. Он добавил, что "депутатский иммунитет пока не позволит применить к нему норму УПК о принудительном приводе".

В то же время, директор ГБР отметил существование одного "но", в частности, что народные депутаты имеют лишь три месяца, чтобы использовать такую возможность. "Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 года она перестанет быть ширмой для избежания ответственности", - напомнил Труба. Он также отметил, что Порошенко будет направлена повторная повестка на допрос.

Сегодня, 3 сентября, Порошенко вызвали на допрос в ГБР, однако он не явился. В Бюро пришел его адвокат Игорь Головань, который сообщил, что экс-президента планировали допросить в качестве свидетеля по делу о издание одного из указов. При этом он не уточнил информацию относительно указа. Также Головань отметил, что Порошенко не явился на допрос "по уважительной причине" - потому что работает в парламенте. ГБР в целом расследует 12 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. 25 июля экс-президент дал показания следователям ГБР по делу о купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском".

12 августа Порошенко был на допросе в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямий". После этого директор ГБР Труба предположил, что следующий допрос Порошенко будет проведен с применением полиграфа. Экс-президент ответил, что не доверяет ГБР, но готов пройти полиграф в эфире канала "Прямий".