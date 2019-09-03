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Порошенко не явился на допрос в ГБР: комментарий адвоката

Порошенко не явился на допрос в ГБР: комментарий адвоката
14:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:На сегодня был запланирован допрос пятого президента Украины в ГБР.

Пятый президент Украины Петр Порошенко во вторник днем не пришел в Государственное бюро расследований для проведения следственных действий, его адвокат принес заявление об уважительной причине неприхода – в связи с работой в Верховной Раде.

Как передает корреспондент, вызов Порошенко на допрос планировался на вторник на 14.00, однако пятый президент не пришел для проведения следственных действий, вместо него в ГБР пришел его адвокат Игорь Головань.

Журналистам адвокат сообщил, что подал в ГБР заявление, что у Порошенко нет возможности появиться в Бюро в связи с работой в парламенте.

Отвечая на вопрос о том, придет ли Порошенко во вторник в ГБР, он сказал: "Думаю, что нет".

"Мы считаем. Что работа в парламенте является уважительной причиной (неявки)", - сказал адвокат.

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Уточняя, в рамках какого уголовного производства Порошенко во вторник вызывался для проведения следственных действий, Головань сказал: "Сегодня речь шла, насколько мы смогли понять из повестки, об издании одного из указов. Мы поставили вопрос следователю еще 15 августа, чтобы они объяснили суть уголовного производства. Ответа мы не получили".

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Адвокат добавил, что в четырех производствах Порошенко вызывался как свидетель.

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Верховная Рада, Петр Порошенко, ГБР, Роман Труба, Европейская солидарность.
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