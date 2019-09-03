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Тимошенко из-за трагедии в семье не пришла в Раду

Тимошенко из-за трагедии в семье не пришла в Раду
14:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В партии пообещали, что ситуацию Тимошенко прокомментирует позже.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не пришла на вторую сессию Верховного Совета 9-го созыва из-за семейных обстоятельств.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил ее однопартиец Валентин Наливайченко.

"Насколько мы знаем, в ее семье – горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Но наши искренние соболезнования... Такое жизнь, каждого из нас, к сожалению, не обходит", – сказал он.

Наливайченко пообещал, что Тимошенко впоследствии прокомментирует ситуацию.

Нардепы проголосовали за ликвидацию монополии работы адвокатов

Ночью 30 августа Верховная Рада предварительно одобрила проект закона № 7203. За постановление о предварительном одобрении этого законопроекта проголосовали 363 народных депутатов из 393 зарегистрированных в сессионном зале. Против этого решения не проголосовал ни один из депутатов, воздержался один.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за окончательное одобрение (в целом) законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрено лишение народных депутатов неприкосновенности с 2020 года.

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Верховная Рада, Юлия Тимошенко, Батькивщина, Валентин Наливайченко.
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