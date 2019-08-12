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Порошенко явился на допрос в ГБР

Порошенко явился на допрос в ГБР
10:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР как свидетель по делу о возможном уклонении от уплаты налогов.

Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает корреспондент Громадського.

У ведомства на него ждали его сторонники, среди которых и его сын Михаил.

Кроме того, под ГБР были и противники экс-президента, которые требовали осудить Порошенко за якобы присвоение санатория в Козине, отмечает в Twitter журналист "Радио Свобода" Евгений Солонина.

В ГБР Порошенко планируют допросить по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

Порошенко не вручали подозрений ни по одному открытому делу

Напомним, 25 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о продаже завода «Кузница на Рыбацкой». После допроса Порошенко в ГБР на него пытались напасть.

В ГБР сообщили, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных процессах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, Порошенко проходит в делах как свидетель, подозрений ему не вручали.

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Петр Порошенко, ГБР, Уголовные производства.
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