Порошенко явился на допрос в ГБР

Новости Украины:Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР как свидетель по делу о возможном уклонении от уплаты налогов.

Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает корреспондент Громадського.

У ведомства на него ждали его сторонники, среди которых и его сын Михаил.

Кроме того, под ГБР были и противники экс-президента, которые требовали осудить Порошенко за якобы присвоение санатория в Козине, отмечает в Twitter журналист "Радио Свобода" Евгений Солонина.

Під #ДБР активісти вимагають засудити #Порошенко за нібито привласнення санаторію в Козині. Поруч - триває паралельна акція прихильників Порошенка, в якій бере участь і його молодший син Михайло pic.twitter.com/PHEOnjFWjg — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) August 12, 2019

В ГБР Порошенко планируют допросить по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

Напомним, 25 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о продаже завода «Кузница на Рыбацкой». После допроса Порошенко в ГБР на него пытались напасть.

В ГБР сообщили, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных процессах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, Порошенко проходит в делах как свидетель, подозрений ему не вручали.