Подполковник ГПСУ наживался на закупке продуктов для военных (Фото)

Новости Украины:Начальник территориального отдела Госпогранслужбы был задержан на получении взятки.

Подполковник Лисичанского пограничного отряда Государственной пограничной службы был задержан следователям Краматорского территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) на получении взятки, сумму которой была оценена в 71 тысячи гривень. Об этом сообщается на сайте ГБР.

Следователи, по предварительным данным, подозревают начальника Госпогранслужбы Лисичанска в получении 71 тысячи гривень от поставщика продовольствия, что составило 10% от стоимости заключенного договора по закупке продукции для нужд пограничников.

Начальник в Лисичанске был задержан по ст. 208 УПК, что влечет за собой тюремный срок от 5 до 10 лет с лишением возможности и прав занимать некоторые должности или же такой же запрет на должности до 3 лет с конфискацией имущества.

На данный момент следователи ГБР решают вопрос для избрании подполковнику меры пресечения. Ему грозит арест с полным отстранением от выполнения обязанностей на должности.

Напомним, Правоохранители задержали начальника Полтавской таможни при получении неправомерной выгоды в размере 4 тыс. долларов.