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"Черных" лесорубов задержали на Донбассе

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"Черных" лесорубов задержали на Донбассе
13:49 Сегодня Телеграф Фото:нацполиция

Новости Украины:Лесорубы искали своих покупателей в Интернете и систематично выезжали на "заказы".

Полиция Донбасса задержала группу лесорубов, которые занимались незаконной вырубкой деревьев. "Черной" деятельностью занималось 5 мужчин, возрастом от 25 до 30 лет. Вещественные доказательства были изъяты.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Общий ущерб Украине составил около 2 млн. гривен.


Лесорубы искали своих покупателей в Интернете и систематично выезжали на "заказы".

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что президент Украины призвал правоохранительные органы бороться с незаконной вырубкой лесов в Харьковской области.

Закарпатские лесоводы уверили, что вырубка в зоне нефтепровода законна

Также сообщалось, что подозрение вручили харьковскому лесничному, который занимался незаконной вырубкой леса и нанес государству ущерб около 8 млн. грн. 

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Лес, Донбасс, Ущерб, Нацполиция, Черные лесорубы, Лесорубы.
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