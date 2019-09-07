"Черных" лесорубов задержали на Донбассе

Новости Украины:Лесорубы искали своих покупателей в Интернете и систематично выезжали на "заказы".

Полиция Донбасса задержала группу лесорубов, которые занимались незаконной вырубкой деревьев. "Черной" деятельностью занималось 5 мужчин, возрастом от 25 до 30 лет. Вещественные доказательства были изъяты.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Общий ущерб Украине составил около 2 млн. гривен.





Лесорубы искали своих покупателей в Интернете и систематично выезжали на "заказы".

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что президент Украины призвал правоохранительные органы бороться с незаконной вырубкой лесов в Харьковской области.

Также сообщалось, что подозрение вручили харьковскому лесничному, который занимался незаконной вырубкой леса и нанес государству ущерб около 8 млн. грн.