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Лесничему в деле о незаконной вырубке на 8 млн. грн утвердили подозрение

Лесничему в деле о незаконной вырубке на 8 млн. грн утвердили подозрение
04:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Леснику, не заметившему незаконную вырубку на 8 млн. грн в лесхозе объявлено о подозрении.

Прокуратура Харьковской области утвердила подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) лесничему Чугуево-Бабчанского государственного лесного хозяйства.

"Во время ревизии указанного лесного хозяйства была обнаружена незаконная вырубка более 1280 куб. м деревьев. По данным следствия, 26-летний чиновник знал о фактах незаконной заготовки древесины на территории лесничества и не принял никаких мер по пресечению противоправного вывоза лесопродукции", - сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, из-за ненадлежащего исполнения лесничим служебных обязанностей на территории было незаконно вырублено 405 деревьев ценных пород. По предварительным данным, ущерб, нанесенный государству составляет почти 8 млн. грн.

"Не заметил", как вывозят лес: лесничему в Харькове объявили подозрение

Сейчас следственные действия продолжаются.

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Харьковская область, Суд, Нацполиция, Незаконная вырубка.
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