Скачать
Четверг, 18.07.2019
В Минске завершилось заседание ТКГ: о чем договорились стороны
В Минске завершилось заседание ТКГ: о чем договорились стороны
Зеленский занялся вопросом "черных лесорубов" на Харьковщине
Зеленский занялся вопросом "черных лесорубов" на Харьковщине
Диллиан Уайт в детстве за деньги избивал хулиганов
Диллиан Уайт в детстве за деньги избивал хулиганов
Ушел из жизни известный актер и режиссер
Ушел из жизни известный актер и режиссер

Зеленский занялся вопросом "черных лесорубов" на Харьковщине

Зеленский занялся вопросом "черных лесорубов" на Харьковщине
23:36 Ср, 17 Июль 2019 Телеграф УНИАН Фото: ОПУ

Новости Украины: Зеленский призвал правоохранительные органы решить проблему с незаконной вырубкой леса в Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы решить проблему с незаконной вырубкой леса в Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, во время рабочей поездки в Харьковскую область президент осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом, после чего провел совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в регионе.

Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, проблема незаконных вырубок и уничтожения лесов является общенациональной. Однако, добавил он, особенно остро она стоит в Харьковской области, поскольку показатель лесистости здесь - 12%, что меньше, чем в среднем по Украине. Также о незаконной вырубке лесов в области много писали СМИ. Поэтому совещание проводят именно здесь.

О фактах незаконного использования лесных ресурсов президенту и присутствующим на мероприятии доложил директор ГП "Октябрьское лесное хозяйство" Руслан Чагаровский.

Он также сообщил о давлении на него и его семью, которое он связывает с инициированными им ревизиями в лесхозе. Кроме того, Чагаровский сообщил о незаконной вырубке самых дорогих и ценных пород дуба с последующей реализацией древесины за границу, которую организовала группа лиц.

"У меня есть все документы. Мы обращались в правоохранительные органы, начиная с 27 июня этого года. Сейчас есть реакция - вчера звонили из НАБУ", - сказал руководитель Октябрьского лесхоза.

Чагаровский отметил, что его доклад касается только самовольной вырубки в Октябрьском лесном хозяйстве.

"Мы сделали ревизию всего 10% от общей площади и обнаружили 80 млн грн убытков - это более 8 тысяч кубических метров древесины. По нашим подсчетам, если мы сделаем полную ревизию лесхоза, всех лесных обходов Октябрьского хозяйства, то примерно это будет около 200 миллионов гривен", - подчеркнул он.

Руководитель лесхоза также добавил, что, по его предварительным оценкам, в пределах области сумма убытков может достигать миллиарда гривен. По словам Чагаровского, незаконные вырубки в Харьковской области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса.

"Сейчас он самый "черный лесоруб" на Харьковщине... У меня появилась возможность наводить порядок с приходом новой власти", - отметил он.

Президент просто во время совещания позвонил Сысе, который, по словам одного из работников лесхоза, находится в командировке в Киеве.

"Господин Сыса? Мы здесь вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в Офис президента в десять", - сказал Зеленский.

Кроме того, во время совещания отмечалось, что в области имеет место недопуск экологической инспекции в лесные хозяйства. Глава государства призвал местных руководителей правоохранительных органов обратить внимание на проблему вырубки лесов и на фамилии, названные Чагаровским.

"Фамилии - Сыса, Санин, Антипенко. Очень прошу обратить особое внимание и разобраться с этим вопросом. Вам нужно сесть за один стол, выяснить и пресечь вырубку леса на Харьковщине. Если вы этого не сможете сделать, то на ваших местах появятся другие люди", - подчеркнул глава государства.

Зеленский: Каждый олигарх должен инвестировать в развитие Украины

Он также поручил гарантировать безопасность Чагаровскому.

"Вы все в курсе всех фамилий - это не только лесоводы, директора. Вы знаете, что есть люди в государстве, связанные с крышеванием этого "бизнеса". Обратите на это внимание", - добавил Зеленский.

Со своей стороны Гончарук подчеркнул, что у правоохранительных органов есть достаточно инструментов для эффективной работы.

"Наша сегодняшняя встреча должна быть сигналом для хорошо информированных людей, что пора изменить модель поведения. Дальше так продолжаться не может", - резюмировал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьковская область, Вырубка леса, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Черные лесорубы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Ушел из жизни известный актер и режиссер
03 Зеленский высказался по поводу проведения внеочередных местных выборов
04 В Минске завершилось заседание ТКГ: о чем договорились стороны
05 РФ расширила территорию действия указа о паспортизации Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский высказался по поводу проведения внеочередных местных выборов
Зеленский высказался по поводу проведения внеочередных местных выборов
КСУ вынес решение о конституционности закона &quot;Об образовании&quot;
КСУ рассмотрел закон "Об образовании"
Яценюк: Москва слезам не верит, Москва хочет крови
Яценюк: Москва слезам не верит, Москва хочет крови
Ирина Шейк похвасталась идеальной фигурой в бирюзовом купальнике
Ирина Шейк похвасталась идеальной фигурой в бирюзовом купальнике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь