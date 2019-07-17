Зеленский: Каждый олигарх должен инвестировать в развитие Украины

Новости Бизнеса: Президент Украины заявил о новом формате работы с олигархами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый олигарх должен инвестировать в развитие Украины. Об этом он сказал в интервью ICTV, передает УНН.

"Это нормальный формат работы с олигархами. Они должны много денег инвестировать (в Украину - ред.), которые разными путями заработали, но на которых нет криминала, потому что если есть криминал - будем сажать", - сказал Зеленский.

По его словам, будут новые правила, все должны платить налоги.

"(Олигархи - ред.) знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего придется им отказаться, они все об этом уже знают", - отметил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил владельцам крупного бизнеса в Украине приобщиться к проекту по восстановлению Донбасса.