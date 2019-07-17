"Вы относитесь к людям, как к скотам": Зеленский уволил еще одного главу ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский предложил и.о. главы Николаевской облгосадминистрации Вячеславу Боню писать заявление об уходе. Он так же попросил николаевцев составить список кандидатур на эту должность.
Об этом Зеленский сказал в аэропорту Николаева, куда он 17 июля прибыл с рабочей поездкой, сообщает корреспондент.
К Президенту обратился предприниматель, который длительное время не может получить землеотвод из-за отсутствия подписи Боня.
"Вы относитесь к людям, как к скотам, а это они вам платят зарплату, платят налоги", - сказал Зеленский, обращаясь к Боню.
А услышав, что тот заявлял о нежелании работать с Президентом Зеленским, заметил: "Так в чем дело? Пишите заявление!"
На вопрос, когда в области будет новый глава ОГА, Президент ответил: «У меня нет кандидатуры. Никто не хочет идти сюда работать. Помогите. Составьте мне шорт-лист из 5-7 человек. Мы посмотрим, изучим и, если подойдет, назначим в течение недели», - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 13 июля Президент Владимир Зеленский заявил, что требует от и. о. председателя ГФС Александра Власова написать заявление об отставке из-за того, что тот не уволил с должностей руководителей таможен в 4-х областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. Президент выдвинул требование об освобождении таможенников во время совещания в Ужгороде 6 июля.
Кабинет министров уволил Александра Власова с должности и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.
"Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано - сегодня решение одобрено", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду.
По его словам, поскольку Власов был главой ликвидационной комиссии ГФС, теперь эти обязанности Кабмин возложил на директора одного из департаментов службы.