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Зеленский потребовал у главного фискала Власова заявление об увольнении

Зеленский потребовал у главного фискала Власова заявление об увольнении
11:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Зеленский потребовал от главы ГФС Александра Власова написать заявление об увольнении.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об увольнении.

Как передает корреспондент, об этом президент заявил сегодня во время совещания в Одесском морском порту.

В совещании принимают участие представители администрации порта, начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех, прокурор Одесской области Олег Жученко и другие.

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В ходе совещания Зеленский обратился к присутствующему на совещании руководителю ГФС Власову и спросил у него об увольнении нескольких таможенников.

В частности, президент сказал, что Власов обещал их уволить за нарушения и в Facebook написал, что уже сделал это.

В то же время, как отметил Зеленский, полученные им официальные документы свидетельствуют, что таможенники не уволены, а находятся в отпусках.

"Когда мы можем ждать от вас заявления об увольнении?", - спросил Зеленский.

Власов ответил, что напишет заявление сегодня.

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Владимир Зеленский, ГФС, Фискальная служба, Александр Власов.
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