"Держу слово офицера": глава ГФС написал заявление, как того требовал Зеленский

Новости Украины: Руководитель ГФС Александр Власов написал заявление об увольнении после вчерашнего требования Зеленского.

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении с должности.

Об этом он сообщил в соцсети Фейсбук.

"Уважаемый господин Президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как Верховного Главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы. В понедельник направлю это заявление в Кабинет министров Украины", - отметил он.

Напомним, 13 июля Президент Владимир Зеленский заявил, что требует от и. о. председателя ГФС Александра Власова написать заявление об отставке из-за того, что тот не уволил с должностей руководителей таможен в 4-х областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. Президент выдвинул требование об освобождении таможенников во время совещания в Ужгороде 6 июля.

Власов был назначен исполняющим обязанности председателя ГФС в сентябре 2018 года. До этого он был начальником Одесской таможни.