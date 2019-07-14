Зеленский в рамках визита в Одессу в красных шортах искупался в море (Видео)

Президент Украины вместе с членами своей команды во время визита в Одессу поплавал в море. Соответствующее видео разместил Офис Президента. "Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в сообщении под видео. Как сообщалось, 13 июля Владимир Зеленский посетил Одессу, где провел совещание по вопросам развития морских портов Украины. На совещании он, в частности, потребовал от и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об увольнении за то, что тот, в свою очередь, не уволил с должностей руководителей таможен в четырех областях.