Итоги 13 июля: Обстрел "112" канала, Зеленский в Одессе и День рождения Сенцова

Новости Украины: Обстрел офиса "112.Украина" в Киеве. Зеленский совершил визит в Одессу и Херсон. Сенцову исполнилось 43.

В Киеве полицейские разыскивают злоумышленника, который выстрелил в фасад здания телеканала из гранатомета, сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

В сообщении не указывается название телеканала, но по данным некоторых СМИ, речь идет о телеканале "112.Украина".

"В результате (обстрела – ред.) никто не пострадал. Событие квалифицировано как террористический акт. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка", - информирует столичная полиция.

Генеральный директор телеканала "112.Украина" Егор Бенкендорф попросил Офис президента Украины, Кабинет министров и глав правоохранительных органов немедленно осудить преступные действия в отношении телеканала.

Владелец телеканала "112. Украина", а также телеканалов NewsOne и ZIK - народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок").

Тарас Козак входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Зеленский в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу с рабочей поездкой.

Во время посещения Одессы, Зеленский заявил о намерении обратиться к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману по вопросу увольнения главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаила Ноняка.

Также Зеленский предложил приостановить проверки судов в морских портах Украины сотрудниками Государственной экологической инспекции на два месяца до того, как новоизбранный парламент начнет принимать необходимые законы для урегулирования этой проблемы.

Помимо этого, президент Украины потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об увольнении.

Также Зеленский заявил, что на должность председателя Одесской облгосадминистрации будет проведен конкурс, как это было сделано во Львове.

"Председатель Одесской облгосадминистрации будет назначен после проведения конкурса. Мы имеем такой опыт проведения во Львове, где человек, который был второй в списке с тремя фамилиями, стал председателем облгосадминистрации", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский в Херсоне

Во время посещения Херсонской области, Зеленский представил нового главу Херсонской ОГА Юрия Гусева.

"Хочу вас поздравить с новым главой Херсонской облгосадминистрации… и хочу подписать указ о назначении Гусева Юрия Вениаминовича. Можно поаплодировать", - сказал Зеленский, подписал соответствующий документ и передал Гусеву удостоверение.

После этого Зеленский поручил Гусеву обеспечить полную реализацию проектов по обустройству КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом.

"Последние три недели мы работали с заказчиком, с Государственной пограничной службой, с Мининфраструктуры и наработали план, согласно которому, в случае минимизации или полной нейтрализации рисков в начале ноября мы получим две новые качественные режимные зоны КПВВ "Чонгар" и "Каланчак. И до конца года мы планируем реализовать этот проект в полном объеме, вместе с сервисными центрами", - сказал Гусев.

Помимо этого Зеленский представил нового постоянного представителя Президента Украины в АР Крым.

"Еще сегодня хотел бы представить постоянного представителя Президента в АРК Кориневича Антона Александровича", - сказал Президент, после чего пожал руку Кориневичу.

Кориневич в свою очередь отметил, что вопрос Крыма, вопросы защиты прав граждан Украины на временно оккупированной территории и внутренне перемещенных лиц не должны сходить с повестки дня.

День рождения Сенцова

Осужденному в России на 20 лет колонии украинскому режиссеру Олегу Сенцову в субботу, 13 июля, исполнилось 43 года. Это уже шестой день рождения, который он встречает в заключении.

Олег Сенцов (1976), украинский кинорежиссер, сценарист, наиболее известный зрителю по фильму «Гамер» (2012). Картина участвовала в фестивале авторского кино в Роттердаме, в конкурсной программе МКФ GoEas в немецком Висбадене, а также демонстрировалась на Киевском МКФ «Молодость» и минском фестивале «Листопад». Свой второй фильм «Носорог» Сенцов так и не успел снять - в Украине началась Революция Достоинства. Режиссер был активным участником «Автомайдана».

С Днем рождения Сенцова поздравил президент Украины.

Он выразил надежду, что вскоре Сенцов сможет вернуться домой в Крым, и "впереди будет много лет свободной жизни и новых творческих достижений".