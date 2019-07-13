Скачать
Суббота, 13.07.2019
Главу Одесской ОГА выберут на конкурсной основе
Главу Одесской ОГА выберут на конкурсной основе
Гусев назначен главой Херсонской ОГА
Гусев назначен главой Херсонской ОГА
Динамо не смогло обыграть Брентфорд
Динамо не смогло обыграть Брентфорд
Тина Кароль решила побаловать поклонников нежным фото
Тина Кароль решила побаловать поклонников нежным фото

Гусев назначен главой Херсонской ОГА

Гусев назначен главой Херсонской ОГА
16:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Зеленский представил нового главу Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева, экс-заместителя министра обороны Украины.

Зеленский представил новоназначенного главу ОГА на совещании в Херсоне в субботу.

"Хочу вас поздравить с новым главой Херсонской облгосадминистрации… и хочу подписать указ о назначении Гусева Юрия Вениаминовича. Можно поаплодировать", - сказал Зеленский, подписал соответствующий документ и передал Гусеву удостоверение.

Одним из приоритетов работы нового главы ОГА президент назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом.

В свою очередь Юрий Гусев отметил, что Херсонщина – это его родной регион, и с сегодняшнего дня в области стартует пилотная программа, согласно которой главы райгосадминистраций области, а также заместители главы ОГА будут набираться по кадровой программе Lift.

"Кто хочет работать в команде президента, в вертикали президента в Херсонской области, заходите прямо сейчас на сайт Lift … платформа, которую президент анонсировал на iForum, оставляйте свои координаты, оставляйте свои резюме. Будет работать команда, которая будет отбирать этих людей – те, кто пройдет в финал, получат собеседования со мной, с командой Офиса президента, и лучшие будут руководить райгосадминистрацями, и возможно станут заместителями главы ОГА", - сказал Гусев.

Зеленский попросит Гройсмана об увольнении главы Укртрансбезопасности

Как сообщалось, 26 июня Кабинет министров на своем заседании поддержал назначение 8 глав ОГА, чьи кандидатуры предложил президент Зеленский. В частности, главой Херсонской ОГА предлагалось назначить Юрия Гусева.

Ранее Юрий Гусев значился под №41 в избирательном списке партии "Слуга народа". Однако 13 июня он сообщил, что решил не участвовать в парламентских выборах, но остается в команде Зеленского и будет помогать ей "в другой роли".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Херсонская область, Владимир Зеленский, Херсонская ОГА, Юрий Гусев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 13 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Елизавета II убедила принца Гарри не покидать королевскую семью
03 Приметы и обряды на 13 июля - Двенадцать апостолов
04 "Смотри, как умею": девушка погибла, скрываясь с места ДТП во Львове
05 Зеленский прибыл в Одессу: расписание рабочего дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сенцову исполняется 43 года: краткая биография режиссера
Сенцову исполняется 43 года: краткая биография режиссера
На выходных в Украине дожди, но уже известно, когда придет жара
На выходных в Украине дожди, но уже известно, когда придет жара
Помилованный Литвинов вышел из Диканевской колонии
Помилованный Литвинов вышел из Диканевской колонии
Знаменитые женщины, которые познали счастье материнства после 40 лет
Знаменитые женщины, которые познали счастье материнства после 40 лет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь