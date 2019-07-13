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Зеленский попросит Гройсмана об увольнении главы Укртрансбезопасности

Зеленский попросит Гройсмана об увольнении главы Укртрансбезопасности
14:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Зеленский будет "очень просить" Гройсмана помочь в увольнении главы Укртрансбезопасности Ноняка.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обратиться к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману по вопросу увольнения главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаила Ноняка.

"Я вам обещаю, что сегодня позвоню премьер-министру и очень его попрошу помочь в увольнении господина Ноняка", - сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины в субботу в Одессе, реагируя на озвученную информацию о проблемах с крупногабаритным транспортом на украинских дорогах.

Также Зеленский предложил приостановить проверки судов в морских портах Украины сотрудниками Государственной экологической инспекции на два месяца до того, как новоизбранный парламент начнет принимать необходимые законы для урегулирования этой проблемы.

"Я понимаю, нормальные идеи, давайте мы их рассмотрим, будет новый парламент, будет принимать эти законы, все экозаконы и т.д., но пока что нормальное решение, правоохранительные органы нам сейчас помогут с этой ситуацией, а вы можете пока запретить вход. У нас есть два месяца, я думаю, никто не пострадает за эти два месяца", - сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины в субботу в Одессе.

Отвечая на замечание о том, что будет страдать экология Черного моря, Зеленский сказал: "Если бы оно было прозрачное сейчас, если бы в Одессе можно было плавать, и вы бы сейчас подняли этот вопрос, я бы вам поверил".

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Как сообщалось, в апреле группа компаний "ТИС" заявила о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле судов в портах

В конце апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление Кабмина №367 от 27 марта 2019 года "О некоторых вопросах дерегуляции хозяйственной деятельности", которое, в частности, отменяет контроль судового изолированного балласта и необходимость согласования с Государственной экологической инспекцией технологии перегрузки по каждому виду грузов для судов, находящихся в морских портах Украины.

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Все по теме:

Владимир Зеленский, Владимир Гройсман, Михаил Ноняк, "Укртрансбезопасность".
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