Скачать
Суббота, 13.07.2019
Зеленский прибыл в Одессу: расписание рабочего дня
Зеленский прибыл в Одессу: расписание рабочего дня
Помилованный Литвинов вышел из Диканевской колонии
Помилованный Литвинов вышел из Диканевской колонии
Неймар: Это правда, я хочу покинуть ПСЖ
Неймар: Это правда, я хочу покинуть ПСЖ
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Гендиректор пожаловался Зеленскому и Кабмину на обстрел "112.Украина"

Гендиректор пожаловался Зеленскому и Кабмину на обстрел "112.Украина"
12:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Нацполиция

Новости Украины: Гендиректор "112.Украина" Бенкендорф обратил внимание Офиса президента, Кабмина и правоохранителей на обстрел.

Генеральный директор телеканала "112.Украина" Егор Бенкендорф просит Офис президента Украины, Кабинет министров и глав правоохранительных органов немедленно осудить преступные действия в отношении телеканала.

Соответствующее заявление Бенкендорфа обнародовано на сайте "112.ua".

"В ночь на 13 июля было обстреляно здание телеканала "112 Украина". Все сотрудники "112" целы и невредимы – и это самое главное. Я обращаюсь в Офис президента Украины, Кабинет министров, лично к министру внутренних дел Украины, генеральному прокурору и Службе безопасности Украины с требованием немедленно осудить преступные действия в отношении "112 Украины". Вы должны четко и решительно сказать: "В Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран Большой семерки, куда мы уже обратились за поддержкой", - заявил Бенкендорф.

Гендиректор также обратился к сотрудникам "112.Украина", 112.ua и 112.international: "Коллеги, мы сделаем все, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. Мы усилим охрану здания и приложим все усилия, чтобы найти виновных в сегодняшнем преступлении".

В здание телеканала в Киеве стреляли из гранатомета (Фото)

Бенкендорф также поблагодарил всех, "кто прислал слова поддержки".

"Я обращаюсь к зрителям и читателям сайта "112". Мы есть. Мы остаемся в эфире и в интернете", - добавил он.

Как сообщалось, в ночь на субботу, 13 июля, неизвестный выстрелил в фасад здания телеканала из гранатомета. В результате обстрела никто не пострадал. Начало уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Телеканал, Егор Бенкендорф, Офис Президента, 112.ua.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 13 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Елизавета II убедила принца Гарри не покидать королевскую семью
03 Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации 17 представителям ОБСЕ
04 Приговор Маркиву: Зеленский обратился к МИД и ГПУ
05 Приметы и обряды на 13 июля - Двенадцать апостолов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сенцову исполняется 43 года: краткая биография режиссера
Сенцову исполняется 43 года: краткая биография режиссера
На выходных в Украине дожди, но уже известно, когда придет жара
На выходных в Украине дожди, но уже известно, когда придет жара
В здание телеканала в Киеве стреляли из гранатомета (Фото)
В здание телеканала в Киеве стреляли из гранатомета (Фото)
Жанна Бадоева показала повзрослевшую дочь Лолиту
Жанна Бадоева показала повзрослевшую дочь Лолиту
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь