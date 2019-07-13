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Зеленский представил постпреда Президента в АРК

Зеленский представил постпреда Президента в АРК
16:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: Зеленский представил постоянного представителя Президента в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонской области представил нового постоянного представителя Президента Украины в АР Крым, передает корреспондент УНН.

"Еще сегодня хотел бы представить постоянного представителя Президента в АРК Кориневича Антона Александровича", - сказал Президент, после чего пожал руку Кориневичу.

Последний взял слово и выразил благодарность Зеленскому.

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"Представительство Президента будет абсолютно открытым для всех, мы с радостью всех ждем и будем работать в рамках такой триады. Вопрос Крыма на сегодня - это вопросы внешней политики, внутренней политики и нашей международно-правовой борьбы", - сказал Кориневич.

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Херсонская область, АРК, Владимир Зеленский, Антон Кориневич.
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