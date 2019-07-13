Зеленский представил постпреда Президента в АРК

Новости Украины: Зеленский представил постоянного представителя Президента в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонской области представил нового постоянного представителя Президента Украины в АР Крым, передает корреспондент УНН.

"Еще сегодня хотел бы представить постоянного представителя Президента в АРК Кориневича Антона Александровича", - сказал Президент, после чего пожал руку Кориневичу.

Последний взял слово и выразил благодарность Зеленскому.

"Представительство Президента будет абсолютно открытым для всех, мы с радостью всех ждем и будем работать в рамках такой триады. Вопрос Крыма на сегодня - это вопросы внешней политики, внутренней политики и нашей международно-правовой борьбы", - сказал Кориневич.