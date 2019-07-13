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Сенцову исполняется 43 года: краткая биография режиссера

Сенцову исполняется 43 года: краткая биография режиссера
09:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Украинскому политзаключенному в России Олегу Сенцов исполняется 43 года, для него это уже шестой день рождения в российской тюрьме.

Осужденному в России на 20 лет колонии украинскому режиссеру Олегу Сенцову в субботу, 13 июля, исполняется 43 года. Это уже шестой день рождения, который он встречает в заключении.

Олег Сенцов (1976), украинский кинорежиссер, сценарист, наиболее известный зрителю по фильму «Гамер» (2012). Картина участвовала в фестивале авторского кино в Роттердаме, в конкурсной программе МКФ GoEas в немецком Висбадене, а также демонстрировалась на Киевском МКФ «Молодость» и минском фестивале «Листопад». Свой второй фильм «Носорог» Сенцов так и не успел снять - в Украине началась Революция Достоинства. Режиссер был активным участником «Автомайдана».

В родной Симферополь Сенцов вернулся в конце февраля 2014 года - и тут же подключился к деятельности активистов, поддерживающих движение «За единую Украину». 11 мая 2014 Олега Сенцова задержала в Крыму Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Позже его перевезли в Москву, в следственный изолятор в Лефортово. Кинорежиссера обвинили в терроризме и незаконном хранении оружия. В материалах сфабрикованного дела он назывался организатором диверсионно-террористической группы. С требованием освобождения Олега Сенцова к российским властям обращались представители украинской киносообщества, правительство Украины, Европейская киноакадемия; кинорежиссеры с мировым именем: Педро Альмодовар, Вим Вендерс, Майк Ли, Кшиштоф Занусси, Анджей Вайда, Кен Лоуч и другие. Однако, все было напрасно.

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В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В феврале 2016 его этапировали в Якутию, а с ноября 2017 Олег Сенцов находится в исправительной колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

17 января 2016 года Чешский кинематографический и телевизионный союз FITNESS наградил Сенцова специальной премией жюри. 26 апреля 2017 в Нью-Йорке (США) украинскому режиссеру заочно вручили премию американского ПЕН-клуба имени Барбары Голдсмит «Свобода писать».

В мае 2018 года Олег объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных - уже тогда Кремль незаконно держал за решеткой более 70 украинцев. Сенцов голодал 145 дней, отказываясь просить о помиловании. Он прекратил голодовку, чтобы избежать унизительного принудительного кормления.

Сейчас украинская власть и мировое сообщество делают все возможное, чтобы украинский кинорежиссер вернулся на родину.

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Россия, Тюрьма, Политзаключенные, Олег Сенцов.
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