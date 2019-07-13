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Суббота, 13.07.2019
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Главу Одесской ОГА выберут на конкурсной основе

Главу Одесской ОГА выберут на конкурсной основе
13:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: АП

Новости Украины: На должность председателя Одесской ОГА по инициативе Владимира Зеленского проведут конкурс.

На должность председателя Одесской облгосадминистрации будет проведен конкурс, как это было сделано во Львове.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента во время совещания в морском торговом порту в Одессе.

"Председатель Одесской облгосадминистрации будет назначен после проведения конкурса. Мы имеем такой опыт проведения во Львове, где человек, который был второй в списке с тремя фамилиями, стал председателем облгосадминистрации", - подчеркнул Зеленский.

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Как сообщалось, 26 июня Кабинет министров поддержал назначение восьми губернаторов, кандидатуры которых, в том числе Андрея Андрейчикова на должность нового главы Одесской ОГА, были предложены Президентом Зеленским.

11 июля общественные активисты Одессы пикетировали Офис Президента, держа в руках плакаты: "Требуем прозрачного конкурса председателя ОГА", "Услышьте общественность Одесской области", "Нет - бизнес-партнерам, да - слугам народа!" и другие.

Пикетчики вручили консультанту Зеленского письма от общественных организаций Одессы, в которых представлены доказательства связей Андрейчикова с сепаратистами и содержатся призывы - провести конкурс на должность председателя Одесской ОГА, а не назначать бизнесмена Андрейчикова председателем Одесской ОГА.

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Что касается конкурса на должность главы Львовской ОГА, то о нем Зеленский написал в соцсетях, где предложил читателям три фамилии. Победителем опроса стал Маркиян Мальский.

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Одесса, ОГА, Одесская область, Владимир Зеленский, Одесская ОГА.
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