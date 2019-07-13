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Суббота, 13.07.2019
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Зеленский прибыл в Одессу: расписание рабочего дня

Зеленский прибыл в Одессу: расписание рабочего дня
11:02 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Зеленский в субботу планирует посетить Одесскую и Херсонскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одессу с рабочей поездкой.

Об этом с места события сообщает корреспондент.

Ныне он находится в морском торговом порту, где проведет совещание по вопросам развития морских портов и ознакомится с проектами развития контейнерного и зернового терминалов.

В совещании принимают участие руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, заместитель начальника Одесского филиала АМПУ Александр Зубик, и.о. председателя Одесской ОГА Светлана Шаталова.

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Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочие поездки в Одесскую и Херсонскую области. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента.

Так, сообщается, что 13 июля в Одесской области Президент посетит Одесский морской порт и ознакомится с проектом развития его контейнерного и зернового терминалов.

Глава государства также проведет совещание по вопросам развития морских портов Украины и заслушает информацию о состоянии расследования дел относительно нападений на активистов и журналистов в Одессе.

После этого Зеленский отправится в Херсонскую область, где осмотрит инфраструктуру и условия пересечения на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", а также проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак".

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Президент также представит новоназначенных главу Херсонской областной государственной администрации и постоянного представителя Президента Украины в АР Крым.

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Украина, Одесса, Одесская область, Рабочий визит, Владимир Зеленский.
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