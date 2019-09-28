Не одним только Fitch: S&P также повысило рейтинг Украины

Новости Бизнеса:В связи с улучшающимся макроэкономическим управлением агенство S&P Global Ratings повысило рейтинг Украины.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне "B".

Как отмечается в сообщении агентства в ночь на субботу, это решение связано с улучшившимся макроэкономическим управлением, накоплением валютных резервов, ускорением роста и сокращением бюджетного дефицита.

"Новое правительство, похоже, привержено делу сохранения макроэкономической стабильности, либерализации экономики и обеспечению новой программы с Международным валютным фондом (МВФ)", - считают аналитики агентства.

S&P указывает, что прогноз по рейтингам "стабильный". "Прогноз отражает наши ожидания того, что новое правительство Украины сохранит макроэкономические реформы последних лет, в то время как экономика восстанавливается, а общий государственный долг по отношению к ВВП снижается. В результате Украина должна сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит ей обеспечить погашение коммерческих долгов до 2020 года", - говорится в сообщении агентства.

Аналитики положительно оценивают намерение нового правительства улучшить бизнес-климат и снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. По мнению агентства, эти меры могут привести к увеличению объемов иностранных инвестиций в Украину, способствуя росту экономики и уменьшению уязвимости к внешним вызовам.

Дальнейшее повышение рейтинга возможно, если рост экономики и показатели в бюджетном и внешнеэкономическом секторах превысят прогнозы агентства, говорится в документе. S&P также рассматривает возможность повышения суверенных рейтингов, если инфляция приблизится к целевым показателям НБУ, или если кредитование в секторе будет расти и ограничения на движение капитала будут отменены.

В то же время давление на рейтинги в сторону понижения может возрасти, если начнутся перебои со льготным финансированием (МВФ, ВБ, Еврокомиссии и др. – ред.) или доступ к рынкам капитала в течение следующего года поставит под вопрос способность Украины покрывать крупные внешние выплаты. "Это, в свою очередь, может произойти, если правительство откажется от ключевых реформ", - отмечают аналитики агентства.

"Повышение суверенного кредитного рейтинга S&P, вслед за Fitch, означает, что ведущие кредитные рейтинговые агентства мира отмечают прогресс Украины. Риски вокруг Украины уменьшаются, и наша страна становится более привлекательной для иностранных инвесторов, что в свою очередь способствует уменьшению стоимости заемных средств в бюджет Украины. Мы будем продолжать работать над улучшением бюджетной политики и сохранением макроэкономической стабильности в Украине", - прокомментировала повышение рейтинга на сайте Минфина министр финансов Оксана Маркарова.