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Fitch подтвердило рейтинг Украины с позитивным прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг Украины с позитивным прогнозом
01:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Агентство Fitch Ratings повысило рейтинги Украины до "B".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Как говорится в сообщении агентства в пятницу вечером, прогнозы по рейтингам положительные.

Fitch отмечает, что Украина продемонстрировала своевременный доступ к фискальному и внешнему финансированию, улучшила макроэкономическую стабильность и снизила бюджетную задолженность, а сокращенный период выборов уменьшил внутреннюю политическую неопределенность.

"Ожидаемая непрерывность макроэкономической политики, заявленная приверженность нового правительства структурным реформам и взаимодействие с международными финансовыми организациями означают, что Fitch ожидает дальнейшего повышения кредитоспособности", - говорится в сообщении.

Согласно ему, сильная народная поддержка президента Владимира Зеленского и контроль его партии над правительством и парламентом предоставляют правительству уникальную сильную позицию для продвижения вперед в своей политической программе, ориентированной на реформы. По мнению агентства, недавно сформированное правительство под руководством премьер-министра Алексея Гончарука включает технократических, прозападных и реформаторских министров. Ключевые лица, определяющие экономическую политику, такие как министр финансов Оксана Маркарова, остаются на своих позициях, поддерживая преемственность политики, лежащей в основе сокращения макроэкономического дисбаланса и повышения стабильности, отмечается в сообщении.

Новый премьер-министр намерен в ближайшее время договориться о новой и более длительной программе с МВФ, возможно, расширенного финансирования EFF. Высокая вероятность продолжения сотрудничества с МВФ облегчит доступ к официальному и рыночному финансированию для погашения крупных выплат по суверенному долгу в 2020–2021 годах и послужит якорем для политики и реформ, которые могут потенциально поднять перспективы роста, считает Fitch.

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По его мнению, благоразумное управление бюджетом, стабильный рост, снижение процентных ставок и умеренное давление на обменный курс будут способствовать продолжению сокращения государственного долга. "Мы ожидаем, что государственный долг снизится до 47,9% ВВП (55,8% с учетом гарантий) к концу 2019 года, сократившись почти на 20 п.п. с пика 69,2% (80,9% с учетом гарантий) в 2016 году и ниже нынешнего медианного значения «B» на 57,5%, и достигнет 44,4% к 2021 году" - говорится в релизе.

Fitch указывает, что динамика государственного долга в значительной степени подвержена валютному риску, поскольку 67% обязательств деноминированы в иностранной валюте, однако более активное участие нерезидентов на местном рынке облигаций поможет увеличить долю долга в национальной валюте и увеличить сроки погашения.

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Украина, Fitch, Рейтинг, Дефолт.
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